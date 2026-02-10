Copilă de 4 ani în stare gravă după ce a fost bătută crunt!

Minora a fost transferată de urgență la București cu traumatism cranian

Un incident extrem de grav a fost semnalat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, unde o fetiță în vârstă de patru ani a fost adusă în stare critică, prezentând un traumatism cranian sever și multiple leziuni pe corp.

Copila este din județul Teleorman, dar se afla în vizită alături de mama sa în Târgu Jiu. Minora era în comă profundă la momentul internării.

Cum se scuză mama fetiței?

Mama copilului, o tânără de 20 de ani, le-a declarat inițial cadrelor medicale că micuța ar fi căzut din pat. În urma evaluărilor medicale, specialiștii au constatat însă că severitatea traumatismelor nu este compatibilă cu această explicație, motiv pentru care a fost sesizat imediat asistentul social din cadrul Unității de Primiri Urgențe.

„Un copil în vârstă de 4 ani a fost adus, în data de 8.02.2026 la UPU, de către mama sa, o tânără de 20 de ani, cu domiciliul în județul Teleorman. Copilul era în stare foarte gravă. Prezenta un traumatism cranian grav, a fost stabilizat în UPU, i s-au făcut investigații imagistice iar medicii au decis transferul la București, la Spitalul Marie Curie, unde se află în prezent. Asistentul social din UPU a anunțat la scurt timp de la sosirea pacientei Poliția, o echipă prezentîndu-se la UPU”, se arată în mesajul de presa trimis de SJU Târgu Jiu.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, care au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele exacte în care copilul a suferit rănile. Între timp, echipa medicală de la UPU Târgu Jiu a stabilizat pacienta, i-a efectuat investigații imagistice complexe, iar ulterior a decis transferul acesteia către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București, unde beneficiază de tratament de specialitate.

Pe numele persoanelor implicate a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Dosarul a fost inițial înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, fiind ulterior declinat către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, care va continua ancheta.

Autoritățile încearcă să stabilească dacă fetița a fost victima unor fapte de violență și cine se face responsabil pentru starea gravă în care aceasta a ajuns la spital.

Sursa: Realitatea de Gorj