Călin Georgescu, mesaj crucial pentru toți românii, la ieșirea din instanță: „Nu cedez, mă puteți judeca voi, pentru că eu nu vreau să-L supăr pe Dumnezeu”

Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Tribunalul București

Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Tribunalul București, unde s-a încheiat apelul asupra deciziei magistraiților de la Judecătoria Sectorului 1 în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii parchetului general pentru acuzația de propagandă legionară. Președintele interzis de Sistem a fost întâmpinat de sute de oameni care au venit să-l susțină. La ieșirea din sediul instanței, Călin Georgescu a transmis un mesaj de forță pentru toți românii: „Prefer o zi lup decât o viață jigodie”.

„Dreptatea e, fără îndoială, un ideal agreat de noi toți. Însă, categoric, doar o justiție adevărată o poate transforma în realitate. Sistemul, sigur, încearcă să mă doboare și, probabil, va înregistra astăzi un succes efemer. Însă Nicolae Iorga spunea că sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță.

Eu spun în felul următor: oamenii fericiți nu își pierd timpul rănindu-i pe alții. Răul vine de la cei nefericiți, frustrați, mediocri și, în mod special, invidioși — adică clasa politică. Poporul român cel trezit în conștiință și iubitor de Dumnezeu știe că permanent dă testul credinței pentru apărarea valorilor milenare: Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare, pentru iubirea de Dumnezeu și pentru a înțelege că suferința este o încercare de mântuire.

Pe partea cealaltă, clasa politică dă testul fariseismului pentru a sublinia că obediența față de ei este lege, nu legea însăși. Și eu spun așa: văzând cum arată astăzi țara, cu foarte multă suferință, mulți oameni suferinzi, mulți oameni cu probleme uriașe de sănătate, financiare, foarte mulți oameni umiliți — o Românie care astăzi, pe plan internațional, este izolată — eu, alături de poporul român, transmit clasei politice că este bine să se întoarcă la popor, să îl slujească așa cum au făcut înaintașii, care ei înșiși, bunicii și părinții noștri, au crescut și nu au trădat acest pământ.

Iar sistemul și clasa politică, astăzi, trebuie să facă același lucru și să înțeleagă că avem un singur ideal comun: prosperitatea și binele poporului român. În același timp, reiterez, alături de poporul român, desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale CCR dinaintea anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și adaug: toate notele, toate documentele serviciilor care s-au pus de acord pentru anularea alegerilor din 6 decembrie trebuie desecretizate, începând cu data de 24 noiembrie 2024, când sistemul a fost luat prin surprindere de trezirea în conștiință a poporului român.

În ceea ce mă privește, am următorul mesaj: Nu cedez. Mă puteți judeca voi, pentru că eu nu vreau să-L supăr pe Dumnezeu. Și mai e ceva: prefer o zi lup decât o viață jigodie.”, a declarat Călin Georgescu.

UPDATE

Călin Georgescu a ajuns în jurul orei 8:30 la Tribunalul București. Candidatul interzis a fost întâmpinat de sute de susținători.

„Cu cât este mai dificilă și mai multă nedreptate, cu atât mai mare este cinstea pe care ne-o face Dumnezeu”, a declarat Călin Georgescu la intrarea în sediul instanței.

Călin Georgescu a intrat în sala de judecată. Începe termenul lui Călin Georgescu.

S-a încheiat procesul lui Călin Georgescu. Președintele interzis trebuie să iasă din moment în moment pentru a transmite mesajul crucial pentru toți românii.

„Astăzi ne-am judecat în contestația de la camera preliminară din primul dosar, cel de la Judecătoria Sectorului 1. Sigur, din perspectiva temeiniciei și legalității concluziilor noastre, contestația trebuia admisă de pe scaun. Pe de altă parte, mai știm un lucru: răbdarea este o virtute și, când ai răbdare, justiția se va înfăptui”, a declarat avocatul lui Călin Georgescu.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Procesul de astăzi joacă un rol crucial în situația juridică a lui Călin Georgescu. Este vorba despre o contestație asupra deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, cu privire la începerea judecății pe fond a primului dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General.

De asemenea, toate cererile și excepțiile ridicate de către avocați în procedura de cameră preliminară au fost respinse de către instanță. Asupra acestei decizii s-a depus o contestație, în urma motivării judecătorilor, care a ajuns astăzi pe masa magistraților de la Tribunalul București.

Decizia în acest caz este una foarte importantă, întrucât este definitivă. Judecătorii pot decide dacă dosarul se va mai judeca în procedura de cameră preliminară sau dacă va începe judecarea acestuia pe fond.

La ora 8:30 va începe acest termen de judecată, când, în doar câteva momente, va ajunge și Călin Georgescu la sediul Tribunalului București, alături de avocații săi.

S-au montat foarte multe garduri de protecție în fața sediului instanței, iar, mai mult decât atât, sunt și foarte multe forțe de ordine.

Urmează și alte termene importante pentru Călin Georgescu în instanță, în perioada următoare, inclusiv mâine, când va avea loc verificarea măsurii preventive, pentru a se stabili dacă se va prelungi controlul judiciar pentru alte 60 de zile.