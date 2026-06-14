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Actualitate· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România, invitat de Casa Albă. Realitatea PLUS, invitat special la SUMMITUL condus de Donald Trump
Ana Maria Păcuraru
Publicat14 iun. 2026, 14:37
Actualizat15 iun. 2026, 15:58
SursăRealitatea PLUS
Transmisiuni speciale de la Summitul G7, din Evian, Franța, acolo unde se decide soarta lumii. Conform programului, Donald Trump va participa la mai multe întâlniri cu lideri străini, iar după summit va avea și o întâlnire la Versailles cu Emanuel Macron. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist din România invitat de Casa albă și vine cu detalii de acolo.
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