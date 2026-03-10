„Am rămas fără curent, casa putea lua foc”. Mărturia Cristela Georgescu despre noaptea anulării alegerilor

Articol scris de Scris de Realitatea de Gorj

„Am rămas fără curent electric, iar casa ar fi putut lua foc” - este mărturia șocantă a Cristelei Georgescu despre calvarul prin care a trecut aceasta alături de soțul ei și de copii în seara anulării alegerilor din 6 decembrie 2024. În exclusivitate la Realitatea PLUS, în emisiunea "Culisele Statului Paralel" realizată de Anca Alexandrescu, soția președintelui interzis a povestit întreaga teroare prin care a trecut întreaga familie de când Călin Georgescu a fost înlăturat de sistem din cursa politică.