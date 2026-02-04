Alexandra Păcuraru, mesaj tranșant pentru românii patrioți: ”Nu vă mai lăsați călcați în picioare. Luați atitudine și implicați-vă, România nu este de vânzare” - VIDEO

Alexandra Păcuraru a transmis un mesaj care a depășit granițele unui simplu discurs public

Din fața Sfintei Catedrale din Constanța, Alexandra Păcuraru a transmis un mesaj care a depășit granițele unui simplu discurs public. A fost o chemare directă către oameni, către conștiință, către responsabilitatea fiecăruia de a nu rămâne indiferent atunci când simte că drepturile fundamentale îi sunt amenințate. Cuvintele ei au fost ferme, dar încărcate de dragoste, construite pe ideea de unitate și pe nevoia de a reacționa pașnic, demn și solidar.

Mesajul Alexandrei Păcuraru: ”De aici, din fața Sfintei catedrale, din Constanța, vă transmit acest mesaj cu toată dragostea. Aveți curaj să ieșiți, să protestați pașnic, să protestați împotriva măsurilor guvernului Bolojan. Luptați pentru drepturile voastre, pentru drepturile părinților voștri, pentru drepturile copiilor voștri de a fi suverani în țara lor. Nu vă mai lăsați călcați în picioare. Nu mai permiteți guvernului Bolojan să ia hrana copiilor voștri. Nu mai permiteți guvernului Bolojan să decidă cine are dreptul la tratament și cine nu. Nu mai permiteți guvernului Bolojan să trimită românii în exod pe timp de pace. Luați atitudine și implicați-vă și vom da dovadă prin unitate că suntem o mare familie. România nu este de vânzare. Cereți binecuvântarea de la preoții voștri. Și pe data de 12 februarie, la ora 12, timp de 12 minute, protestați pașnic.

Avem dreptul la o viață mai bună aici, în țara noastră. Nu este o soluție să rămâneți indiferenți. Preoți, cu Sfânta cruce în mână. Iubiți călugări și iubite măicuțe, binecuvântați-ne pe toți. Și joi la ora 12, trageți clopotele timp de 12 minute, ca semn de solidaritate și dragoste necondiționată, pentru că asta este Sfânta Biserică pentru noi. A doua noastră casă, sursa noastră de speranță, locul în care ne găsim întotdeauna drumul și curajul. Fiți alături de noi. Știu că biserica nu trebuie să facă politică. Aici nu vorbim despre politică, vorbim despre omenie și despre empatie și cea mai mare suferință a oamenilor se varsă de fiecare dată în biserica noastră ortodoxă. Iubiții noștri preoți, știu toate problemele comunităților. Iubiții noștri preoți, de fiecare dată ne îndeamnă să avem răbdare și credința tare că Dumnezeu nu ne lasă. Dar totuși, trebuie să luăm atitudine și uniți în aceași zi, de 12 februarie, la ora 12 trebuie să ieșim și să protestăm pașnic. În Sfânta biserică venim să ne botezăm când ne naștem. În Sfânta biserică venim să ne cununăm și tot în Sfânta biserică are loc ultima slujbă de înmormântare atunci când ajungem la final de drum.

Luați atitudine, că sunteți în viață și luptați. Luptați pentru drepturile voastre. Fac un apel public și către poliția română, jandarmerie și armată. Și voi aveți aceleași probleme și voi aveți părinți, bunici și voi aveți copii și simțiți că drumul pe care Bolojan duce România astăzi este unul toxic și nu vom mai avea parte de țara noastră așa cum o știam. Joi, la ora 12, protestăm pentru 12 minute. Cei care sunteți din Dobrogea, vă aștept aici în fața Sfintei catedrale din Constanța. Joi, 12 februarie la ora 12.”