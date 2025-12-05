Alertă pe Marea Neagră! Două obiecte plutesc în derivă: Armata monitorizează situația

5 dec. 2025, 14:05
Articol scris de Realitatea de Gorj

Este alertă pe Marea Neagră, după ce două obiecte au fost văzute, vineri, plutind în derivă. Situația este în prezent monitorizată de Armată, potrivit realitatea.net.

Reprezentanţii Forţelor Navale Române au menţionat că cel mai probabil nu este vorba de mine marine şi că situaţia este monitorizată.

Potrivit sursei citate, în zona respectivă se află ambarcaţiuni ale Gărzii de Coastă care supraveghează de la distanţă obiectele respective. De asemenea, a fost transmis şi un avertisment de navigaţie pentru ca navele să evite zona respectivă până la lămurirea situaţiei.  
 
Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, miercuri, că scafandrii militari au neutralizat, prin detonare controlată, o dronă maritimă de tip Sea Baby care plutea în derivă, punând în pericol navigaţia în Marea Neagră.

