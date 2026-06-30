Alertă în Tulcea. Resturi de dronă, descoperite de un localnic într-un sat de la malul Dunării

Un localnic din zona localității Rachelu, comuna Luncavița, Tulcea, a sunat la numărul unic 112 pentru a raporta prezența unor fragmente de dronă prăbușite. Autoritățile militare au demarat imediat procedurile standard de verificare și securizare a perimetrului din proximitatea graniței.
O nouă celulă de criză a fost activată în județul Tulcea, după ce fragmentele de dronă semnalate luni de un localnic s-au dovedit a fi extrem de periculoase. Echipele specializate ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) și ale instituțiilor din sistemul de securitate, trimise de urgență în zona localității Rachelu (comuna Luncavița), au confirmat prezența unei încărcături explozive active la locul prăbușirii.
Pentru a elimina orice risc, geniștii militari au securizat perimetrul și au organizat o operațiune de neutralizare. Încărcătura explozivă a fost detonată controlat în dimineața zilei de marți, 30 iunie 2026, într-un spațiu special amenajat. Reprezentanții MApN au dat asigurări că procedura s-a desfășurat în deplină siguranță atât pentru comunitatea locală, cât și pentru echipele tehnice implicate. Ancheta a fost preluată oficial de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
Drona provine dintr-un atac rusesc din luna aprilie
Primele expertize realizate de specialiștii militari arată că resturile aparțin unei drone de atac utilizate de Federația Rusă. Obiectivul vizat de armata rusă a fost infrastructura portuară ucraineană de la Dunăre, atacul având loc în luna aprilie 2026.
Anchetatorii notează că aparatul de zbor a căzut pe teritoriul românesc anterior măsurilor masive de consolidare și adaptare a apărării aeriene, adoptate de autorități în urma incidentelor extrem de grave înregistrate recent la Galați.
Bilanțul agresiunii la granița României: De la izbucnirea războiului în Ucraina, Rusia a executat peste 100 de atacuri în imediata apropiere a frontierei românești. Până în prezent, spațiul aerian al României a fost încălcat neautorizat de drone rusești în 29 de rânduri, iar resturi de aparate de zbor au fost identificate pe teritoriul național în aproximativ 50 de situații.
Anul 2026: Escaladare masivă a incidentelor aeriene la frontieră
Datele oficiale centralizate arată că presiunea militară de la granița României a atins cote alarmante în prima jumătate a anului 2026, depășind cumulat statistici din anii precedenți:
Frecvența ridicată a atacurilor din acest an a transformat misiunile de poliție aeriană într-o realitate aproape zilnică pentru piloții români și aliați, forțați să ridice avioanele de vânătoare de 26 de ori pentru a monitoriza țintele suspecte și a proteja populația din județele de la granița dunăreană.