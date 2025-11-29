Alertă ANM. Cod galben de ploi abundente, lapoviță și ninsoare, până duminică dimineață. HARTA zonelor vizate

Vreme rece, sâmbătă, 29 noiembrie: Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, lapoviță și ninsoare, valabil până duminică, 30 noiembrie.

„În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp”, a transmis ANM.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5...15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Vreme rece în majoritatea regiunilor

România intră într-un nou episod de vreme severă: ploile se intensifică în sudul și sud-estul țării, iar în zonele montane înalte revin lapovița și ninsoarea. Vântul va avea rafale puternice, care pot ajunge până la 80 km/h pe creste, iar temperaturile rămân scăzute, cu minime ce coboară la 1 grad și maxime de cel mult 16 grade.

Sâmbătă, 29 noiembrie, vremea se menține închisă, iar temperaturile vor fi apropiate de normele climatologice în vest și sud-vest, însă mai ridicate în restul teritoriului. Ploile vor cuprinde toate regiunile, însă vor fi mai extinse și mai însemnate cantitativ în sud, sud-est și parțial în centru. În aceste zone se vor acumula local 15…20 l/mp, iar în Muntenia, nordul și estul Olteniei, în Carpații Meridionali și de Curbură, precum și posibil în Dobrogea, cantitățile pot ajunge la 25…30 l/mp, izolat chiar peste 40 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, dar și pe crestele celorlalte masive montane, sunt așteptate precipitații mixte, predominant lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, însă în sudul și sud-estul țării sunt posibile intensificări, cu rafale de 45…50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral. Minimele nopții se vor situa între 0 și 11 grade Celsius.

În București, cerul va fi acoperit pe tot parcursul zilei, iar ploile vor fi moderate cantitativ. Vântul va sufla în general moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade Celsius. Minima nopții va coborî la 5…6 grade.

La munte, vremea rămâne rece și instabilă. În Carpații Meridionali, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, dar și pe crestele celorlalte masive, vor predomina lapovița și ninsoarea. Vântul va sufla moderat, iar în zonele joase și pe versanți sunt așteptate ploi, cu posibilitatea de a se acumula local cantități mai însemnate de apă.