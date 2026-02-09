Adolescent de 17 ani reținut după ce ar fi amenințat-o cu moartea pe fosta iubită

Un adolescent de 17 ani a fost reținut

Un adolescent de 17 ani a fost reținut după ce ar fi pătruns în casa fostei iubite și ar fi amenințat-o cu moartea. Polițiștii au stabilit că exista risc iminent și au emis ordin de protecție pe numele său, potrivit realitatea.net.

Un tânăr de 17 ani din comuna Plopșoru a fost reținut de polițiștii IPJ Gorj după ce ar fi intrat fără drept în locuința fostei iubite și ar fi amenințat-o cu moartea. Mama fetei a sesizat incidentul vineri, 7 februarie, iar potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut în noaptea de 6 spre 7 februarie. Adolescentul ar fi pătruns în curtea și în casa tinerei de 16 ani având asupra sa un cuțit.

Polițiștii spun că acesta ar fi amenințat-o cu moartea și ar fi agresat-o, împingând-o în gard și strângând-o de bărbie. În urma evaluării, s-a constatat un risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu și a fost montat un dispozitiv electronic de monitorizare.

Verificările în bazele de date au arătat că niciuna dintre persoanele implicate nu avea anterior ordine de protecție și nu figura cu antecedente de violență domestică.

Tânărul a fost reținut pentru violare de domiciliu, amenințare și lovire, fiind dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.