Accidentul din Timiș. Ultimul din cei trei supravieţuitori greci, fani ai echipei PAOK, se întoarce acasă

Cel de-al treilea pasager grec care a supraviețuit teribilului accident din Timiș va fi externat

Cel de-al treilea pasager grec care a supraviețuit teribilului accident din Timiș va fi externat miercuri din Spitalul Județean Timișoara și va fi transferat în Grecia. Anunțul a fost făcut, marți seara, de Prefectura Timiș.

”În principiu, miercuri, va fi transferat în Grecia ultimul supraviețuitor al accidentului de lângă Lugoj. Dacă testele medicale de mâine dimineață vor fi bune, pacientul va fi transferat cu o aeronavă care va ateriza la ora 10:00, la Timișoara și va decola spre Salonic, la ora 11:30”, arată Prefectura Timiș, într-o informare de presă.

Starea de sănătate cetățeanului grec, supraviețuitor al accidentului rutier de marțea trecută, este stabilă, acesta fiind operat de chirurgii Spitalului Județean Timișoara.

Celelalte două persoane rănite în accident, tot cetățeni greci, au fost externate și au plecat în Grecia joi dimineață.

”În cazul pacientului diagnosticat cu fractură de coloană cervicală, investigațiile RMN au evidențiat un edem semnificativ al măduvei spinării, fără manifestări neurologice clinice. Având în vedere riscul unei posibile deteriorări neurologice, echipa medicală a decis efectuarea unei intervenții chirurgicale de urgență pentru decompresia măduvei spinării și stabilizarea coloanei cervicale. Operația s-a desfășurat fără incidente. (...). În aceste condiții, transferul acestui pacient nu va fi efectuat joi, decizia fiind luată exclusiv în interesul siguranței și stării sale de sănătate” a anunțat Spitalul Județean Timișoara.

Trupurile neînsuflețite ale celor șapte cetățeni greci decedați în accident au fost repatriate cu un avion militar, joi după amiază.