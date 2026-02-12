U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile Cupei României
U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile Cupei României
FK Csikszereda a surclasat formația de liga a treia Sporting Liești
U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat, miercuri seara, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, după ce au obținut victorii pe teren propriu, în Grupa C a competiției, scrie Realitatea Sportivă.
U Cluj a învins Oțelul Galați cu 2-0, pe Cluj Arena, prin golurile marcate de Jovo Lukic (51) și Andrei Coubiș (66), acesta din urmă fiind la primul său gol pentru ”șepcile roșii”.
Metalul Buzău a dispus de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu 1-0, pe Stadionul Gloria din Buzău, într-o partidă disputată între două formații de ligă secundă.
Unicul gol al partidei a fost reușit de Valentin Robu (35), care a profitat de o ezitare a portarului Bogdan Ungureanu. Robu a ratat și un penalty (70), șutul său fiind apărat de Ungureanu.
Metalul s-a calificat în sferturi pentru al doilea an la rând.
În alt meci, FK Csikszereda a surclasat formația de liga a treia Sporting Liești, cu 5-0, pe Stadionul Oțelul din Galați.
Citește și:
- 10:10 - Baschet. România a învins Portugalia, în preliminariile Cupei Mondiale
- 08:49 - Rapid a învins Unirea Slobozia cu 2-1 și e sigură că termină sezonul regulat pe locul 2
- 08:01 - Inutila victorie! Campioana FCSB a învins UTA, în deplasare, cu 4-2, dar va juca în play-out
- 15:38 - S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News