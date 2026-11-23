Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 nov. 2026, 20:31

Nicolae Stanciu este oficial noul jucător al Universității Cluj. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a fost prezentat luni, 23 noiembrie, de formația ardeleană, după ce a încheiat colaborarea cu echipa chineză Dalian Yingbo.

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