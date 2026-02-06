Superliga: FCSB-FC Botoșani 2-1

În Superliga de fotbal s-a încheiat runda cu numărul 25

În Superliga de fotbal s-a încheiat runda cu numărul 25. Pe Arena Națională, FCSB a învins-o pe FC Botoșani, cu scorul de 2-1.

Bucureștenii au condus datorită golului marcat de senegalezul Thiam, oaspeții au egalat prin ucraineanul Kovtalyuk, iar Darius Olaru a stabilit rezultatul final, în minutul 74.

Cu cinci etape rămase din sezonul regular, FCSB este pe poziția a zecea, la două puncte de locul al șaselea, ocupat de FC Botoșani.