Stan Wawrinka, ultimul meci la US Open. Elvețianul, emoționat după înfrângerea cu Berrettini

Publicat 1 sept. 2026, 12:59 Sursă Realitatea.net

Stan Wawrinka și-a încheiat parcursul la US Open după ce a fost învins, luni, de italianul Matteo Berrettini, scor 7-6(4), 7-6(3), 6-0. La 41 de ani, elvețianul a jucat ultimul său meci pe tabloul turneului de Grand Slam de la New York, competiție pe care a câștigat-o în 2016.

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