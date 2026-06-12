Sorin Cârțu a spus care este „cel mai bun transfer” din ultima perioadă la Universitatea Craiova

Fundaşul campioanei U Craiova, Adi Rus, a fost decisiv în amicalul României cu Ţara Galilor. Pentru jucătorul României este un an de excepţie după ce a luat şi primul titlu din carieră alături de olteni.

Sorin Cârţu l-a lăudat pe Adrian Rus, fundaşul Universităţii Craiova care a marcat golul decisiv în amicalul jucat de România cu Ţara Galilor, scor 2-1 şi s-a declarat extrem de fericit că fotbalistul a decis să îşi prelungească contractul cu olteni.

Oficialii din Bănie au reuşit să îl convingă pe fundaşul central chiar dacă pe numele său au existat oferte din străinătate.

“Se vor face şi transferuri. Până plecăm în pregătire s-ar putea să fie transferuri, dar prelungirea lui Rus e cel mai bun transfer. Ce calitate a arătat! Este pe spiritul Craiovei. A fost multă tensiune în jurul acestui transfer, că nu se făcea şi toată lumea aştepta mişcarea asta

A plecat Mogoş şi trebuie înlocuit, dar în rest echipa este tot ce-şi doresc un antrenor şi un club”, a declarat Sorin Cârţu, la Prima Sport .