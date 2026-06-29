Rapid pleacă în cantonamentul din Austria. Pancu tempera entuziasmul: „Nu ne facem iluzii”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 19:34

Rapid a plecat în cantonamentul de pregătire din Austria, la Bad Leonfelden, unde echipa se va pregăti pentru noul sezon competițional 2026-2027. Lotul giuleștean va reveni în România pe 10 iulie, după o serie de meciuri amicale programate împotriva unor adversari puternici, precum Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec.

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