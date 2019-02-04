Pandurii fac azi vizita medicală

Formația de Liga 2 Pandurii Târgu Jiu va efectua azi vizita medicală înainte de startul celei de-a doua părți a sezonului.

Antrenorul Adrian Bogoi are un loc mai ”subțire” față de cel pe care s-a bazat anul trecut, cea mai importantă pierdere fiind cea a golgheterului Daniel Pârvulescu, plecat la Universitatea Cluj.Daniel Ciobanu şi Bogdan Dănăricu nu vor efectua vizita medicală, având nevoie de o recuperare mai lungă.Restul jucătorilor din lot trebuie să se prezinte luni la Policlinica Sportivă din Craiova.După victoria chinuită din primul amical al anului, 2-1 cu Cetate Deva, gorjenii vor mai disputat alte patru partide de verificare până la startul meciurilor oficiale.Primul astfel de duel va fi cu CSO Filiași, în 6 februarie.