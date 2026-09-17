Pancu, despre jocul cu Argeș: „Poate e cel mai important meci”

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 17 sept. 2026, 14:10

Daniel Pancu le-a cerut jucătorilor să trateze cu maximă seriozitate duelul cu FC Argeş, pe care îl consideră unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului.

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