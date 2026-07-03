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Lewis Hamilton pleacă din pole position în cursa de sprint la Marele Premiu al Marii Britanii

Lewis Hamilton - Ferrari

Lewis Hamilton - Ferrari

Scris deStoica Marian
Publicat3 iul. 2026, 22:12
Sursărealitatea.net

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Ferrari) va pleca din pole position în cursa de sprint a Marelui Premiu al Marii Britanii, după ce a realizat cel mai bun timp al calificărilor, vineri, pe circuitul de la Silverstone.

De șapte ori campion mondial, Hamilton a dominat şi singura sesiune de antrenamente libere programată înainte de calificări.

În proba pentru cursa de sprint, pilotul în vârstă de 41 de ani a fost cronometrat în 1 min 28 sec 376/1000, devansându-l cu doar 11 miimi de secundă pe liderul campionatului, italianul Kimi Antonelli (Mercedes), de 19 ani.

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a ocupat locul trei, la o diferenţă de 321/1000 faţă de Hamilton. Coechipierul acestuia, monegascul Charles Leclerc, a fost al patrulea, iar britanicul George Russell (Mercedes) a încheiat sesiunea pe poziţia a cincea.

Russell speră la un rezultat mai bun după victoria obţinută la Marele Premiu al Austriei, weekendul trecut, cea de-a doua sa victorie a sezonului.

Sâmbătă sunt programate cursa de sprint şi calificările pentru Marele Premiu de duminică.

Clasamentul general

Antonelli, câştigător a cinci curse consecutive până când Hamilton i-a întrerupt seria victoriilor în Spania, luna trecută, conduce campionatul cu un avans de 40 de puncte faţă de Russell, după opt etape. Hamilton se află pe locul trei, la 46 de puncte în urma liderului.

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