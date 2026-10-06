CSM Târgu Jiu, victorie categorică în Liga Florilor. Gorjencele au învins CSM Iași cu 31-19

CSM Târgu Jiu a învins CSM Iași cu 31-19, în etapa a 5-a din Liga Florilor MOL. Gorjencele au obținut a doua victorie a sezonului.
CSM Târgu Jiu a obținut o victorie categorică în Liga Florilor MOL. Handbalistele pregătite de Liviu Andrieș au învins, pe teren propriu, CSM Iași 2020 cu scorul de 31-19, într-un meci contând pentru etapa a 5-a a campionatului.
CSM Târgu Jiu a avut o evoluție solidă în partida disputată duminică, 4 octombrie, în Sala Sporturilor din Târgu Jiu. Gorjencele au controlat jocul și s-au impus la o diferență de 12 goluri.
La pauză, CSM Târgu Jiu conducea cu 15-8, iar în repriza secundă formația gazdă a continuat să își mărească avantajul.
CSM Târgu Jiu – CSM Iași 31-19 în Liga Florilor
Partida a început cu un avantaj pentru formația oaspete, care a înscris primul gol al meciului. Acesta avea să fie însă singurul moment în care CSM Iași 2020 s-a aflat în avantaj.
CSM Târgu Jiu a răspuns cu o serie impresionantă de opt goluri, desprinzându-se rapid pe tabelă. În minutul 9, scorul era 5-1, iar după primele 16 minute gazdele conduceau deja cu 8-1.
Diferența a continuat să crească, iar la pauză tabela indica 15-8 pentru formația gorjeană.
Gorjencele au controlat și repriza secundă
CSM Târgu Jiu a revenit de la vestiare cu aceeași determinare și a gestionat avantajul construit în prima parte a meciului.
În repriza secundă, CSM Iași a încercat să reducă diferența, însă echipa lui Liviu Andrieș a rămas în control. În minutul 47, CSM Târgu Jiu conducea cu 23-13, diferența ajungând astfel la 10 goluri.
La final, gorjencele s-au impus cu 31-19, obținând una dintre cele mai clare victorii ale lor din acest început de sezon.
Raluca Nicolae, principala marcatoare a CSM Târgu Jiu
Raluca Nicolae a fost cea mai bună marcatoare a formației gorjene, cu 7 goluri. O evoluție foarte bună a avut și portarul Anastasija Babovic, care a contribuit inclusiv pe tabela de marcaj.
Aproximativ 800 de spectatori au fost prezenți în Sala Sporturilor din Târgu Jiu și au susținut echipa pe durata partidei.
A doua victorie pentru CSM Târgu Jiu în acest sezon
Succesul cu CSM Iași reprezintă a doua victorie stagională pentru CSM Târgu Jiu. În urma acestui rezultat, echipa gorjeană a urcat pe locul 9 în clasamentul momentului din Liga Florilor MOL.
Victoria oferă formației din Târgu Jiu un plus de moral înaintea următoarelor partide din campionat.
CSM Târgu Jiu continuă astfel sezonul din Liga Florilor MOL cu un succes important, obținut după o prestație convingătoare în fața propriilor suporteri.