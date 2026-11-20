Primăria Târgu Jiu va aprinde iluminatul festiv pe 1 decembrie, iar în noaptea dintre ani nu vor avea loc artificii sau concerte cu artiști consacrați, din motive de economisire.
Administrația locală a început montarea decorațiunilor în mai multe zone ale municipiului. Întregul sistem de iluminat va fi pus în funcțiune în seara zilei de 1 decembrie.
Aprinderea luminilor va fi marcată printr-un spectacol al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”. În aceeași zi are loc și parada dedicată Zilei Naționale.
Colindat în școli
Programul sărbătorilor se prelungește în perioada 14–18 decembrie, când Primăria Târgu Jiu organizează activități pentru grupurile de colindători. Participarea este structurată pe clase, prin unitățile de învățământ din oraș.
Învățătorii, diriginții și educatoarele vor coordona înscrierea copiilor care doresc să participe la evenimentele dedicate Nașterii Domnului.
Măsuri de austeritate
Pentru noaptea dintre ani, municipalitatea a decis renunțarea la focul de artificii și la concertele cu artiști consacrați. Această măsură vine în contextul constrângerilor bugetare și al eforturilor de eficientizare a cheltuielilor publice.