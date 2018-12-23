Cât durează vacanța ”pandurilor”

După o jumătate de sezon cu suișuri și coborâșuri, fotbaliștii formației de liga secundă Pandurii Târgu Jiu au intrat în vacanță.

Echipa se va reuni la jumătatea lunii ianuarie pentru a începe pregătirile pentru retur.Problemele financiare încă macină clubul din Târgu Jiu, care se află de o bună perioadă de timp în insolvență.“Avem o listă cu jucători, dar să vedem dacă putem să îi aducem la echipă. La capitolul plecări, sunt câțiva jucători care s-ar putea transfera la echipe mai bune, dar deocamdată nu este nimic concret”, a spus antrenorul Adrian Bogoi.Printre jucătorii care ar putea părăsi formația Pandurii în această iarnă sunt vedetele echipei, atacantul Nicolae Pîrvulescu și mijlocașul George Tudoran.Pandurii încă așteaptă finalizarea procesului cu acționarii, pe care l-a câștigat în primă instanță. În conturile clubului gorjean ar putea intra peste 2 milioane de euro.