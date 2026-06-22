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Sport· 1 min citire
Belgia se încurcă din nou la Mondial! Remiză albă cu Iranul și emoții uriașe pentru calificare
Belgia - Iran 0-0
Naționala Belgiei continuă să dezamăgească la Campionatul Mondial din 2026, după ce a obținut doar o remiză, scor 0-0, în fața Iranului, în a doua etapă a Grupei G.
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