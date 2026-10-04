Argentina, show total fără Messi: 7-0 cu Burkina Faso într-un meci amical
Argentina, show total
Argentina a învins Burkina Faso cu 7-0 într-un meci amical. Lautaro Martínez, Julián Álvarez și Franco Mastantuono au fost printre marcatori.
Argentina a făcut spectacol în meciul amical cu Burkina Faso și s-a impus cu un categoric 7-0, pe stadionul Monumental din Buenos Aires. Lionel Messi nu a fost pe teren, însă campioana mondială a dominat partida de la un capăt la altul.
Reprezentativa Argentinei continuă seria rezultatelor excelente și după Mondialul din 2026. În fața propriilor suporteri, „Albiceleste” a obținut o victorie categorică împotriva selecționatei din Burkina Faso, în al doilea meci amical al acestei perioade internaționale.
Argentina - Burkina Faso 7-0. Goluri pe bandă rulantă
Argentina a început în forță partida și a avut nevoie de doar câteva minute pentru a deschide scorul.
Lautaro Martínez a înscris primul gol al întâlnirii după ce executarea penalty-ului său a fost parată, atacantul fiind însă atent la respingere și trimițând mingea în plasă.
Avantajul Argentinei s-a mărit rapid. Julián Álvarez, Gianluca Prestianni și Nico Paz au contribuit la desprinderea formației lui Lionel Scaloni, iar Álvarez a reușit să înscrie din nou înainte de pauză.
La vestiare, Argentina conducea deja cu o diferență confortabilă, iar repriza secundă a continuat în aceeași notă.
Mastantuono a marcat primul său gol pentru Argentina
Unul dintre momentele importante ale partidei a venit în repriza a doua.
Franco Mastantuono a înscris primul său gol pentru echipa națională a Argentinei, ducând scorul la 6-0. Tânărul fotbalist a profitat de ocazie și a contribuit la una dintre cele mai categorice victorii ale Argentinei din ultimii ani.
Scorul final, 7-0, a fost stabilit de Giuliano Simeone, care a înscris în ultimele minute ale partidei.
Argentina a câștigat fără Lionel Messi
Unul dintre principalele subiecte înaintea partidei a fost absența lui Lionel Messi.
Căpitanul Argentinei nu a fost inclus în lotul pentru partida cu Burkina Faso. Messi urmează să participe la următorul meci al naționalei, programat împotriva Beninului, într-o partidă pregătită drept ultima sa apariție internațională în fața publicului argentinian.
Chiar și fără starul lui Inter Miami, Argentina a demonstrat că dispune de suficiente soluții ofensive și a reușit să marcheze de șapte ori.
7-0 cu Burkina Faso, cea mai mare victorie a erei Scaloni
Succesul cu Burkina Faso are și o semnificație statistică importantă.
Scorul de 7-0 reprezintă cea mai mare diferență de scor înregistrată de Argentina în mandatul lui Lionel Scaloni, la egalitate cu victoria obținută în fața statului Curaçao în 2023.
Astfel, naționala Argentinei își confirmă forma excelentă și după schimbarea generațiilor și demonstrează că rămâne una dintre cele mai puternice reprezentative din fotbalul internațional.
Argentina - Burkina Faso 7-0: marcatorii
Lautaro Martínez – 1-0
Julián Álvarez – 2-0
Gianluca Prestianni – 3-0
Nico Paz – 4-0
Julián Álvarez – 5-0
Franco Mastantuono – 6-0
Giuliano Simeone – 7-0
Argentina a controlat partida până la final și a obținut una dintre cele mai spectaculoase victorii din mandatul lui Lionel Scaloni.
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