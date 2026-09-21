Adrian Porumboiu, verdict despre Reghecampf la FCSB: „Poți să-i dai și 20 de milioane, că nu ia titlul”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 sept. 2026, 18:07

Adrian Porumboiu a comentat revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB și consideră că schimbarea antrenorului nu va fi suficientă pentru ca echipa lui Gigi Becali să câștige titlul în acest sezon.

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