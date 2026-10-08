Zeci de controale ANPC la CE Oltenia. Amenzi de 211.000 de lei pentru nereguli descoperite
Controale ANPC
CE Oltenia a fost verificat de 44 de ori de ITM Gorj. Inspectorii au aplicat 26 de sancțiuni, în valoare de 211.000 de lei, și au dispus 65 de măsuri.
Complexul Energetic Oltenia (CE Oltenia) a fost verificat de inspectorii de muncă din Gorj de 44 de ori în perioada 1 ianuarie 2025 – 30 august 2026. Controalele efectuate de ITM Gorj au scos la iveală mai multe nereguli, pentru care au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 211.000 de lei.
Pe lângă amenzi, inspectorii au dispus și 65 de măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate. Datele au fost furnizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj la solicitarea publicației Pandurul.
CE Oltenia, verificat de 44 de ori de ITM Gorj
Controalele desfășurate la Complexul Energetic Oltenia au vizat atât respectarea legislației privind relațiile de muncă, cât și domeniul securității și sănătății în muncă.
Inspectorii au verificat documentele puse la dispoziție de companie și au efectuat controale în teren, inclusiv la punctele de lucru ale CE Oltenia.
În urma verificărilor au fost identificate mai multe deficiențe, unele dintre acestea privind documentele solicitate de salariați sau foști salariați.
Probleme constatate în domeniul securității și sănătății în muncă
O parte importantă a neregulilor descoperite de ITM Gorj a vizat securitatea și sănătatea angajaților.
Inspectorii au constatat, printre altele, situații în care nu era menținută corespunzător starea drumurilor tehnologice din cariere, astfel încât deplasarea angajaților și a mijloacelor de transport să se desfășoare în condiții de siguranță.
De asemenea, au fost identificate neconformități referitoare la respectarea proiectului de exploatare tehnologică.
Nereguli la echipamentele de muncă
Controalele au evidențiat și probleme legate de echipamentele de muncă. Printre deficiențele constatate s-au numărat lipsa unor apărători la organele de mașini aflate în mișcare și lipsa cordonului de avarie pentru acționarea limitatoarelor de oprire.
Inspectorii au identificat, totodată, situații în care nu au fost respectate anumite măsuri obligatorii dispuse în urma controalelor anterioare.
Au fost verificate și condițiile privind prevenirea accidentelor prin electrocutare, precum și măsurile pentru prevenirea efectelor electricității statice și ale descărcărilor atmosferice.
Probleme și la lucrările de reparații
ITM Gorj a constatat deficiențe și în ceea ce privește organizarea lucrărilor de reparații.
Potrivit inspectorilor, nu ar fi fost asigurate în toate situațiile măsurile organizatorice necesare pentru ca lucrările să se desfășoare sub coordonarea și supravegherea efectivă a unui conducător al formației de lucru.
Scopul acestor măsuri este prevenirea accidentelor și protejarea sănătății angajaților în timpul desfășurării activităților.
Amenzi de 211.000 de lei pentru CE Oltenia
În total, cele 44 de controale efectuate la CE Oltenia în perioada analizată s-au soldat cu:
26 de sancțiuni contravenționale;
211.000 de lei – valoarea totală a amenzilor;
65 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor.
ITM Gorj precizează că măsurile stabilite în urma controalelor nu au caracter limitativ, iar persoanele responsabile de organizarea și conducerea procesului de muncă trebuie să ia toate măsurile necesare pentru eliminarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.
Nicio plângere penală transmisă poliției sau Parchetului
În ceea ce privește eventualele sesizări formulate de angajații CE Oltenia, ITM Gorj precizează că nu deține o statistică distinctă pentru acest angajator, iar identitatea persoanelor care sesizează încălcări ale legislației muncii este protejată prin obligația de confidențialitate.
Potrivit evidențelor informatice ale instituției, în perioada 1 ianuarie 2025 – 30 august 2026 nu a fost înaintată către poliție sau Parchet nicio plângere penală pe numele CE Oltenia.
Controalele și sancțiunile aplicate au avut la bază, între altele, prevederile Legii nr. 108/1999 privind Inspecția Muncii și ale Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.
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