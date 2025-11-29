Trump anunță o interdicție totală a migrației din mai multe state „din lumea a treia”. Lista completă a țărilor vizate

Donald Trump a declarat că intenționează să blocheze complet imigrația dintr-o serie de state considerate „din lumea a treia”, măsura urmând să rămână în vigoare până când sistemul american de imigrație va fi, în opinia sa, „pe deplin reparat”.

Fostul președinte a acuzat administrația Biden că ar fi permis „milioane de intrări ilegale”, scrie POLITICO. Trump a mai afirmat că va elimina accesul la beneficii federale pentru persoanele fără cetățenie americană și că va dispune expulzarea tuturor străinilor considerați un risc pentru securitatea națională, o povară pentru stat sau „incompatibili cu civilizația occidentală”.

De asemenea, susține că va exclude din SUA pe oricine nu reprezintă „un avantaj net” pentru țară. Între timp, Serviciile pentru Cetățenie și Imigrare ale Statelor Unite (USCIS) au anunțat suspendarea tuturor procedurilor de imigrare pentru cetățenii afgani și lansarea unei verificări stricte a deținătorilor de rezidență permanentă din 19 state.

Potrivit directorului USCIS, Joseph Edlow, lista include: Afganistan, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan și Venezuela, conform Newsweek.

Anunțul lui Trump a venit la scurt timp după un incident grav petrecut lângă Casa Albă, unde un bărbat înarmat a deschis focul, ucigând un membru al Gărzii Naționale și rănind un alt militar. Suspectul, identificat ca Rahmanullah Lakanwal, un afgan de 29 de ani, a fost arestat de autorități.