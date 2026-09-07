Schimbare importantă pentru Airbnb în Europa. UE vrea reguli noi pentru închirierile pe termen scurt

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 sept. 2026, 18:42

Uniunea Europeană pregătește un nou cadru pentru închirierile pe termen scurt, inclusiv cele oferite prin platforme precum Airbnb, în încercarea de a reduce presiunea asupra pieței locuințelor din orașele unde chiriile și prețurile au crescut puternic.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre AirbnbEuropa