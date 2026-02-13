Social· 1 min citire
Realitatea PLUS, lider de audiență în ziua MARELUI protest
13 feb. 2026, 12:04
Actualizat: 13 feb. 2026, 12:04
Realitatea PLUS, lider de audiență în ziua MARELUI protest
Articol scris de Scris de Realitatea de Gorj
Televiziunea Poporului, voce tuturor românilor
Realitatea PLUS, singura televiziune care a fost alături de românii din toată țara în ziua marelui protest, a fost lider de audiență.
Toată ziua, oamenii au urmărit transmisiunile speciale. Pentru că doar aici, la Televiziunea Poporului, dăm voce tuturor românilor.
Vă mulțumim pentru fidelitate! Televiziunea Realitatea PLUS rămâne alături de dumneavoastră și vă promite că nu vă vom dezamăgi. Postul va continua să prezinte doar adevărul!
Vocea românilor se va face auzită la Televiziunea Poporului!
Citește și:
- 21:22 - Volodimir Zelenski stabilește când ar putea avea loc alegerile: Ce spune despre un nou mandat
- 20:30 - Fără permis din 2019, a provocat un accident cumplit: o victimă amputată
- 19:53 - Iranul amenință Europa cu represalii: ce riscuri apar pentru Uniunea Europeană în contextul războiului
- 19:01 - România caută protecție strategică sub scutul Franței. Câte focoase nucleare controlează Emmanuel Macron
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News