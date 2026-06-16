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Răzbunare după despărțire! Un tânăr din Timișoara a publicat online imagini intime cu fosta iubită

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 17:13

Un tânăr de 20 de ani din Timișoara a ajuns în atenția anchetatorilor după ce ar fi publicat pe internet fotografii intime cu fosta sa iubită, pe fondul unui conflict apărut după încheierea relației.

Potrivit informațiilor din anchetă, cei doi au avut o relație de scurtă durată anul trecut. În această perioadă, tânărul ar fi convins-o pe fată să îi trimită mai multe fotografii în ipostaze private.

După ce relația s-a încheiat, bărbatul ar fi distribuit imaginile în mediul online fără acordul fostei partenere, gest considerat de anchetatori o formă de răzbunare.

La momentul producerii faptelor, fata era minoră. După ce a împlinit 18 ani, aceasta a decis să depună plângere la poliție, sesizând autoritățile cu privire la imaginile publicate.

În urma cercetărilor, polițiștii au efectuat marți o percheziție la domiciliul suspectului. De acolo au fost ridicate mai multe telefoane mobile, un laptop și diverse dispozitive de stocare care ar putea conține probe relevante pentru anchetă.

Tânărul a fost condus la audieri, iar echipamentele ridicate urmează să fie supuse unor expertize informatice pentru a stabili cu exactitate modul în care au fost distribuite fotografiile și amploarea faptelor investigate.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care imaginile au ajuns în spațiul online și pentru stabilirea eventualelor răspunderi penale.

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