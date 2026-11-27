Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează o perioadă mai rece decât normalul în prima jumătate a lunii decembrie, cu temperaturi minime care pot ajunge la -15 grade. Spre Crăciun, vremea se va încălzi ușor în vestul, nordul și centrul țării.
Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri, 27 noiembrie, prognoza pe patru săptămâni pentru România. Estimările indică o tendință de răcire în prima jumătate a lunii decembrie, urmată de o ușoară încălzire spre finalul perioadei analizate.
Temperaturi sub normal în prima parte a lunii
Potrivit ANM, începutul lunii decembrie va aduce temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile țării. Cele mai mari abateri negative sunt estimate în sudul și sud-estul României.
Tendința de răcire se va menține și în a doua săptămână a lunii, în special în zonele extracarpatice. În intervalul 14–21 decembrie, vremea va rămâne ușor mai rece decât normalul în regiunile din afara arcului carpatic, iar în restul teritoriului temperaturile se vor apropia de mediile climatologice.
Vremea de Crăciun
În săptămâna Crăciunului, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, nordice și centrale ale țării. În restul României, valorile termice se vor încadra în limitele obișnuite pentru această perioadă.
Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de valorile normale. Meteorologii estimează un deficit al precipitațiilor în cea mai mare parte a teritoriului în prima jumătate a lunii, deficit care va fi mai pronunțat în jumătatea vestică a țării.
Răcire accentuată și ninsori la începutul iernii
Prognoza pe termen mediu vine după ce directoarea ANM, Elena Mateescu, a avertizat joi despre un debut de iarnă cu o răcire accentuată a vremii și primele ninsori.
Răcirea va fi resimțită și în București, unde sunt așteptate primele ninsori în weekend. La mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile din Capitală ar putea coborî sub pragul de -10 grade Celsius.