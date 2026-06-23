Paradox în aviație: combustibil mai ieftin, dar prețurile biletelor rămân neschimbate

Publicat 23 iun. 2026, 08:43 Actualizat 23 iun. 2026, 08:44

Companiile aeriene ar putea înregistra economii de zeci de miliarde de dolari în urma scăderii prețului petrolului, determinată de acordul interimar dintre Donald Trump și Iran, însă pasagerii nu ar trebui să se aștepte la reduceri rapide ale prețurilor biletelor de avion.

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