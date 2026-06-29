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O tânără gravidă a murit din cauza unei infecții severe, după ce a fost trimisă acasă cu diagnosticul de „atac de panică”

Tână gravidă moartă

Tână gravidă moartă

Scris deStoica Marian
Publicat29 iun. 2026, 07:55
Actualizat29 iun. 2026, 08:05
Sursărealitatea.net

Acuzații grave după moartea unei tinere de 36 de ani, însărcinată în cinci luni cu gemeni. Familia susține că femeia a fost externată, deși avea dureri puternice, iar medicii au crezut că suferă un atac de panică. Ulterior, s-a stabilit că avea o infecție severă.

Tânăra își dorea un copil și s-a luptat 10 ani pentru acest vis.

A rămas însărcinată după mai multe încercări de fertilizare in vitro. Femeia de 36 de ani a ajuns la maternitate pe 4 iunie din cauza unor complicații.

A fost internată două săptămâni, iar medicii i-au spus că pericolul a trecut.

La mai puțin de 24 de ore după ce a ajuns acasă, starea i s-a agravat brusc: a făcut frisoane, a început să sângereze și a fost dusă de urgență înapoi la aceeași maternitate.

În cele din urmă, femeia s-a stins pe patul de spital, iar familia vrea acum să își caute dreptatea în instanță. 

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