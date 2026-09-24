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Două femei au murit într-un accident pe DN 6. Microbuzul în care se aflau, strivit între două TIR-uri

Poliție

Poliție

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 sept. 2026, 17:59

Două femei au murit joi, 24 septembrie, într-un accident produs pe DN 6, în județul Caraș-Severin. Microbuzul în care se aflau a fost implicat într-o coliziune cu două TIR-uri, în afara localității Vălișoara. Victimele au fost găsite decedate în urma impactului.

Accidentul s-a produs pe DN 6, pe tronsonul dintre Buchin și intersecția cu Vălișoara. Din primele verificări făcute de polițiști, în coliziune au fost implicate două autotrenuri și un microbuz.

Cele două femei se aflau în microbuz și nu au mai putut fi salvate. Autoritățile urmează să stabilească exact succesiunea impacturilor și cauzele care au dus la producerea accidentului.

Traficul, blocat complet pe DN 6

În urma accidentului, circulația rutieră pe DN 6 a fost oprită pe ambele sensuri. Șoferii au fost direcționați către o rută alternativă, pe DJ 608C, prin Bucoșnița și Petroșnița.

Echipajele de intervenție au ajuns la locul tragediei, iar polițiștii au început cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Polițiștii verifică modul în care s-a produs impactul

Anchetatorii efectuează cercetări la fața locului și urmează să stabilească modul în care cele trei vehicule au ajuns să intre în coliziune.

Autoritățile le recomandă șoferilor care tranzitează zona să respecte indicațiile polițiștilor și să circule cu prudență, în condițiile în care intervenția și cercetările au afectat traficul pe DN 6.

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