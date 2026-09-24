Noi arestări după violențele din Piața Victoriei. Instanța a decis măsuri preventive pentru protestatarii acuzați că au atacat jandarmii

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Judecătoria Sectorului 1 a dispus noi măsuri preventive în dosarul privind violențele izbucnite la protestul din Piața Victoriei din 15 septembrie. Șapte dintre persoanele reținute de procurori au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar pentru alți șapte suspecți instanța urmează să se pronunțe.