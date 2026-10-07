Bărbat din Gorj, reținut după ce ar fi furat motorină, benzină și ulei de motor. A distrus și un utilaj forestier

Un bărbat de 48 de ani din Runcu, Gorj, a fost reținut după ce ar fi furat motorină, benzină și ulei de motor și ar fi distrus un utilaj forestier.
Un bărbat de 48 de ani, din comuna Runcu, județul Gorj, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de furt calificat și distrugere.
Potrivit polițiștilor, acesta ar fi intrat în incinta unei societăți comerciale din satul Bâlta, de unde ar fi furat combustibil, ulei de motor, piese de schimb și produse alimentare.
Cazul a fost sesizat poliției la 1 octombrie 2026, după ce reprezentantul unei societăți comerciale a reclamat că, în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, o persoană ar fi pătruns în punctul de lucru al firmei din comuna Runcu, satul Bâlta.
În urma verificărilor, polițiștii au identificat un bărbat de 48 de ani din Runcu, bănuit că ar fi comis furtul.
Ce ar fi furat bărbatul din Gorj
Potrivit anchetatorilor, din incinta societății ar fi fost sustrase aproximativ 60 de litri de motorină, 10 litri de benzină și 10 litri de ulei de motor.
De asemenea, persoana cercetată ar fi luat mai multe piese de schimb și produse alimentare.
Polițiștii au stabilit că, înainte de a părăsi incinta societății, suspectul ar fi provocat și distrugeri unui utilaj forestier de tip TAF.
Utilaj forestier, avariat
Potrivit cercetărilor, utilajul forestier era parcat în incinta societății, în poziția închis și neasigurat.
Bărbatul ar fi smuls compartimentul contactului și instalația electrică a utilajului, provocând astfel distrugeri.
În urma incidentului, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru furt calificat și distrugere.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore
În urma administrării probatoriului, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Runcu au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.
Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj și urmează să fie prezentat instanței, cu propuneri legale.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.
Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.