Bărbații, în vârstă de 42 și 57 de ani, au ajuns la spital cu multiple traumatisme. Poliția cercetează împrejurările accidentului de muncă.
Un accident de muncă s-a produs joi, 19 noiembrie 2026, la Termocentrala Rovinari, în zona stației de tratare a apei. Doi angajați, în vârstă de 42 și 57 de ani, au fost răniți după ce o conductă ar fi căzut peste ei. La fața locului au fost trimise echipaje medicale pentru acordarea primului ajutor.
Potrivit informațiilor comunicate de Serviciul de Ambulanță și preluate de presa locală, unul dintre muncitori a suferit un traumatism toracic, un traumatism la nivelul coloanei vertebrale și leziuni la ambele membre inferioare. Celălalt a fost diagnosticat cu traumatism cranian și traumatisme ale membrelor inferioare.
Elicopterul SMURD, împiedicat de condițiile meteo
Ambii bărbați erau conștienți atunci când au fost preluați de echipajele de intervenție. Deși accidentul a implicat o conductă de apă fierbinte, niciunul dintre ei nu prezenta arsuri, conform informațiilor disponibile.
Din cauza gravității leziunilor unuia dintre muncitori, salvatorii au solicitat intervenția unui elicopter SMURD. Aeronava nu a putut efectua însă misiunea, condițiile meteorologice fiind nefavorabile zborului. În cele din urmă, cei doi răniți au fost transportați cu ambulanțe separate la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Rovinari, pentru investigații și tratament.
Polițiștii s-au deplasat la termocentrală și au început cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Potrivit unor informații neoficiale, verificările ar putea viza inclusiv posibile încălcări ale normelor de securitate și sănătate în muncă, precum și vătămarea corporală din culpă.