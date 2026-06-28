Bacalaureat 2026: Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen, din cauza caniculei

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 08:00

În contextul avertizărilor meteorologice, Ministerul Educației și Cercetării a luat decizia de a interveni proactiv pentru a proteja toate persoanele implicate în desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2026.

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