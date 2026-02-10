Aproape 550 de primari din toată țara au intrat la discuții cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu

Peste 1.500 de primării sunt în grevă de avertisment

Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu au ajuns marți la întâlnirea de la Palatul Parlamentului cu primarii nemulțumiți de creșterea taxelor locale. Potrivit Realitatea Plus, aproape 550 de edili participă la Adunarea Generală a Asociației Comunelor, în condițiile în care peste 1.500 de primării au intrat în grevă de avertisment de la ora 10:00.

UPDATE 11:30 - George Simion, liderul AUR, a intrat în sala de ședință.

UPDATE 11:15 - „Majoritatea sumelor din administrația locală vin de la buget!”, a declarat Ilie Bolojan.

UPDATE 11:10 - Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit în sala de ședință.

UPDATE 11:00 - „Știți foarte bine că, în ultima perioadă, s-a tot încercat – cu bună știință și prin toate mijloacele, diabolizarea primarului din România. Pe scurt – dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliardele de la buget (să zicem la întâmplare, una din Vestul țării), atunci ești prezentat fie ca incapabil, fie ca angajator de pile și amante, fie ca cineva care ia fonduri ca să le fure.

Această diabolizare in corpore este însă doar o minciună comodă care exprimă lenea morală și intelectuală a celor incapabili să depășească populismul ieftin.”, a declarat Sorin Grindeanu.

UPDATE 10:40 - Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, se adresează edililor.

UPDATE 10:30 – Premierul a ajuns la întâlnirea cu edilii cu aproximativ o jumătate de oră întârziere.