Alunecare de teren la mina Rovinari după ploile abundente: fluxul de transport al cărbunelui, afectat

A avut loc o alunecare de teren la mina din Rovinari din cauza precipitațiilor abundente din ultimele zile

A avut loc o alunecare de teren la mina din Rovinari din cauza precipitațiilor abundente din ultimele zile. Au fost afectate două transportoare cu bandă și s-au pierdut aproximativ 2 tone de cărbune, potrivit realitatea.net.

„În data de 8 februarie 2026, ora 07:00, în cadrul Unităţii Miniere de Cariere (UMC) Rovinari, sectorul Tismana, s-a produs o alunecare a taluzului sud-estic, pe o lungime de aproximativ 300 de metri şi o înălţime de 25 de metri, din cauza precipitaţiilor abundente şi condiţiilor meteorologice nefavorabile înregistrate în ultimele zile”, au transmis, duminică, reprezentanții companiei, într-un comunicat.

În urma acestui inciden, nu au fost înregistrate victime.

Complexul Energetic Oltenia precizează că au fost afectate transportoarele cu bandă T2 şi T11, aferente excavatoarelor 07 şi 05. Potrivit aceleiaşi surse transportoarele cu bandă erau amplasate pe limitele definitive ale carierei, transportorul T11 fiind pus în funcţiune în anul 2016, iar transportorul T2 în anul 2017.

„Imediat după raportarea incidentului, a fost constituită o comisie tehnică de cercetare şi verificare, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii alunecării de teren şi a evaluării tuturor aspectelor tehnice”, precizează CEO.

Compania mai informează că în perioada următoare vor fi realizate lucrări de repoziţionare a circuitelor afectate.

„Precizăm că, în urma evenimentului, producţia a fost afectată cu aproximativ 2.000 de tone de cărbune. Funcţionarea termocentralei Rovinari nu este afectată, fiind luată decizia suplimentării livrărilor de cărbune din Carierele Pinoasa şi Roşia cu aproximativ 2.000 de tone de cărbune zilnic”, mai anunţă reprezentanţii Complexului Energetic Oltenia.