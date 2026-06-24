Atenție turiști: pericol pe plaje! Bacteria care poate provoca infecții grave se răspândește odată cu încălzirea apelor

Sezonul estival aduce milioane de turiști pe litoralul european, însă specialiștii atrag atenția asupra unui risc tot mai prezent în zonele de coastă. O bacterie care se dezvoltă în apele calde ale mărilor și oceanelor se extinde în mai multe regiuni ale Europei, fenomen asociat direct cu creșterea temperaturilor provocată de schimbările climatice.
Experții din domeniul sănătății publice monitorizează cu atenție evoluția bacteriilor din genul Vibrio, considerate responsabile pentru o serie de infecții care, în anumite situații, pot deveni extrem de grave.
Bacteria care prosperă în apele încălzite ale Europei
În ultimii ani, autoritățile din mai multe țări europene au fost nevoite să emită avertismente sanitare și chiar să restricționeze accesul pe unele plaje din cauza prezenței bacteriilor Vibrio. Aceste microorganisme se dezvoltă în special în apele marine și salmastre, mai ales în zonele unde temperaturile sunt ridicate și circulația apei este redusă.
Cercetătorii susțin că încălzirea mărilor favorizează răspândirea acestor bacterii pe suprafețe tot mai extinse, iar fenomenul ar putea deveni din ce în ce mai frecvent în anii următori.
Una dintre cele mai cunoscute specii este Vibrio vulnificus, supranumită și „bacteria mâncătoare de carne”, din cauza complicațiilor severe pe care le poate provoca în cazurile rare de infecție agresivă.
Cum se pot infecta turiștii
Potrivit specialiștilor, infecțiile cu bacterii din familia Vibrio apar în principal prin două căi.
Prima este consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate termic, în special scoici și stridii provenite din zone contaminate.
A doua modalitate de infectare este contactul direct dintre apa contaminată și răni sau leziuni ale pielii. Chiar și o zgârietură minoră poate deveni o poartă de intrare pentru bacterii în anumite condiții.
Majoritatea infecțiilor sunt ușoare, însă în cazul persoanelor vulnerabile sau al anumitor tulpini bacteriene, complicațiile pot evolua rapid și pot afecta țesuturile moi, provocând infecții severe.
Marea Mediterană, în centrul atenției specialiștilor
Cercetătorii urmăresc cu interes situația din bazinul mediteranean, considerat una dintre regiunile cele mai afectate de încălzirea apelor. Temperaturile ridicate, schimbările de salinitate și presiunile generate de poluare creează condiții ideale pentru dezvoltarea microorganismelor periculoase.
Specialiștii consideră că ceea ce se întâmplă în prezent în Marea Mediterană poate reprezenta un indicator important pentru evoluția viitoare a altor zone costiere din lume.
Pe fondul valurilor de căldură tot mai intense și al creșterii temperaturii apei, riscul apariției și răspândirii bacteriilor marine este monitorizat constant de instituțiile europene de sănătate.
Impact asupra turismului și economiilor locale
Dincolo de riscurile medicale, fenomenul poate avea efecte semnificative și asupra industriei turistice. Închiderea temporară a plajelor sau emiterea unor avertismente sanitare poate afecta direct afacerile locale care depind de sezonul estival.
Hotelurile, restaurantele și operatorii din turism resimt imediat efectele unor astfel de măsuri, mai ales în regiunile unde economia este strâns legată de activitatea de pe litoral.
Experții avertizează că impactul nu se limitează doar la perioada unei alerte sanitare, ci poate influența și imaginea pe termen lung a destinațiilor turistice afectate.
Recomandările specialiștilor pentru turiști
Pentru a reduce riscul infectării, medicii recomandă evitarea intrării în apă atunci când există răni deschise și consumarea exclusivă a fructelor de mare preparate corespunzător termic.
De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să respecte avertismentele emise de autoritățile locale și să acorde atenție informațiilor privind calitatea apei din zonele în care își petrec vacanța.