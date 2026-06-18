Aditivii din mii de produse de supermarket, asociați cu hipertensiunea. Opt conservanți sunt în atenția cercetătorilor

Un amplu studiu realizat în Franța sugerează că mai mulți conservanți folosiți des în industria alimentară ar putea fi asociați cu un risc mai mare de hipertensiune arterială și boli cardiovasculare. Acești aditivi se găsesc în numeroase produse alimentare și băuturi procesate, pe care mulți oameni le cumpără frecvent din supermarketuri.
Cercetarea a fost publicată în European Heart Journal și a fost preluată de Science Daily. Studiul a analizat datele a peste 112.000 de persoane și este considerat una dintre cele mai mari cercetări făcute până acum pe această temă. Autorii au urmărit obiceiurile alimentare ale participanților timp de mai mulți ani. Ei au analizat ce produse au consumat aceștia și ce aditivi au ajuns în alimentația lor prin intermediul alimentelor și băuturilor procesate.
Participanții au fost monitorizați timp de aproape opt ani
Studiul a fost realizat în cadrul proiectului NutriNet-Santé și a inclus voluntari din întreaga Franță. Participanții au completat periodic informații despre tot ce au mâncat și au băut pe parcursul mai multor zile. Pe baza acestor date, cercetătorii au analizat ingredientele produselor consumate, inclusiv conservanții folosiți în alimente. Starea de sănătate a participanților a fost apoi urmărită timp de șapte până la opt ani. Scopul a fost să se observe dacă, în această perioadă, participanții au dezvoltat hipertensiune arterială sau boli cardiovasculare. Potrivit autorilor studiului, aproape toți participanții au consumat cel puțin un conservant alimentar în primii doi ani ai cercetării.
Persoanele cu expunere ridicată au avut riscuri mai mari
Analiza a arătat că persoanele care au consumat cele mai mari cantități de conservanți non-antioxidanți au avut un risc cu 29% mai mare de hipertensiune arterială. În același grup, cercetătorii au observat și un risc cu 16% mai mare de boli cardiovasculare. În această categorie au fost incluse probleme precum infarctul, accidentul vascular cerebral și angina pectorală, conform Sciencedaily.com.
De asemenea, participanții care au avut un consum ridicat de conservanți antioxidanți au prezentat un risc cu 22% mai mare de hipertensiune arterială. Autorii studiului atrag însă atenția că rezultatele arată o asociere statistică. Cu alte cuvinte, studiul nu demonstrează direct că acești aditivi provoacă hipertensiune sau boli de inimă, ci arată că există o legătură observată între consumul lor și aceste riscuri.
Opt aditivi au fost asociați cu hipertensiunea arterială
Cercetătorii au analizat separat 17 dintre cei mai folosiți conservanți alimentari. Dintre aceștia, opt au fost asociați cu un risc mai mare de hipertensiune arterială. Pe listă se află sorbatul de potasiu, cunoscut ca E202, metabisulfitul de potasiu, E224, nitritul de sodiu, E250, acidul ascorbic, E300, ascorbatul de sodiu, E301, eritorbatul de sodiu, E316, acidul citric, E330, și extractul de rozmarin, E392. Dintre acești aditivi, acidul ascorbic, cunoscut și ca vitamina C, a fost asociat și cu un risc mai mare de boli cardiovasculare.
Cercetătorii cer analize suplimentare
Autorii studiului spun că rezultatele arată nevoia unei reevaluări a raportului dintre beneficiile și riscurile unor aditivi alimentari folosiți pe scară largă. Aceștia consideră că subiectul trebuie analizat mai departe, mai ales pentru că astfel de conservanți se regăsesc în multe produse consumate zilnic.
În același timp, cercetătorii recomandă alegerea unor alimente cât mai puțin procesate și reducerea expunerii la aditivi care nu sunt necesari.
Echipa de cercetare continuă să analizeze felul în care aditivii și alimentele ultraprocesate pot influența inflamația, metabolismul și microbiomul intestinal. Specialiștii speră ca aceste cercetări să ajute la înțelegerea mecanismelor biologice care ar putea lega consumul unor aditivi de apariția bolilor cardiovasculare.