Victor Ponta a vorbit despre demisia din 2015: „A fost o perioadă dificilă pentru mine”

Victor Ponta a rememorat miercuri, 4 noiembrie 2026, pe Facebook, momentul în care și-a depus mandatul de prim-ministru în 2015. Fostul lider al PSD a scris că perioada a fost dificilă, dar i-a oferit lecții importante.
Printr-o postare publicată la exact 11 ani de la eveniment, Victor Ponta a relatat despre ziua de 4 noiembrie 2015, când și-a prezentat demisia în fața președintelui Klaus Iohannis. La acea dată, funcția de premier interimar a fost preluată de Mircea Dușa, care era ministru al apărării naționale.
Declarații din 2015
În mesajul de atunci, Ponta a justificat decizia prin supărarea legitimă existentă în societate după incendiul de la Colectiv, în urma căruia au murit 64 de persoane. Fostul premier a precizat că nu dorea să transfere responsabilitatea către miniștri sau secretari de stat.
Ponta a mai afirmat atunci că într-un climat tulburat de proteste este greu să promovezi proiecte pozitive. De asemenea, a subliniat că cei care speculează politic suferința oamenilor vor plăti un preț foarte scump.
Reamintirea la 11 ani
În postarea de miercuri, Victor Ponta a scris că Facebook i-a adus aminte de data exactă și a caracterizat perioada drept una dificilă, dar instructivă. Fostul premier a întrebat publicul dacă pentru cetățeni a fost mai bine sau mai rău după 4 noiembrie 2015 decât înainte.
Potrivit sursei, la 11 ani de la demisie, Victor Ponta se află în topul preferințelor românilor. În anul 2025, acesta a obținut 1,2 milioane de voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din luna mai.