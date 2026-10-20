SURSE: Nicușor Dan convoacă CSAT joi. Securitatea la Marea Neagră și achizițiile militare, printre subiectele de pe agendă

Nicușor Dan ar urma să convoace joi CSAT. Surse din presă anunță discuții despre securitatea la Marea Neagră și achiziția de echipamente militare.
Președintele României, Nicușor Dan, ar urma să convoace joi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), potrivit unor surse citate de presa din România. Discuțiile ar urma să vizeze securitatea națională, cu accent pe evoluțiile din regiunea Mării Negre și pe consolidarea capacităților de apărare, potrivit Realitatea PLUS.
Securitatea din regiunea Mării Negre, în centrul discuțiilor
Unul dintre principalele subiecte care ar urma să fie analizate în cadrul ședinței CSAT este situația de securitate din zona Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor recente care implică drone și nave comerciale.
Evoluțiile din regiune au determinat autoritățile române să insiste asupra necesității consolidării cooperării cu aliații și a măsurilor de protecție a navigației și infrastructurii critice.
Potrivit informațiilor apărute în presă, discuțiile ar putea viza inclusiv modalități de întărire a capacităților de supraveghere și apărare în zona Mării Negre.
Achizițiile de echipamente militare, o altă temă importantă
Pe agenda reuniunii ar urma să se afle și achiziția de noi echipamente militare, în contextul preocupărilor privind securitatea regională și modernizarea capacităților de apărare ale României.
Investițiile în tehnică militară și dezvoltarea sistemelor de supraveghere sunt considerate importante pentru protejarea flancului estic al NATO, în condițiile în care regiunea Mării Negre rămâne marcată de riscuri de securitate.
Deocamdată, detaliile complete ale ordinii de zi nu au fost confirmate oficial în informațiile disponibile public.
Nicușor Dan a discutat securitatea regională și la Bruxelles
Subiectul securității la Marea Neagră a fost abordat și în cadrul unor întâlniri diplomatice recente. Potrivit relatărilor de presă, Nicușor Dan a discutat cu oficiali europeni și aliați despre situația regională și despre necesitatea consolidării securității maritime.
Cooperarea dintre statele riverane și partenerii NATO este importantă pentru gestionarea incidentelor cu drone, protejarea traficului comercial și apărarea infrastructurii critice.
Ședința CSAT de joi ar urma să ofere cadrul pentru analizarea evoluțiilor recente și a măsurilor pe care România le poate susține pentru întărirea securității naționale.