Statul român nu vede dezinformarea anti-România acolo unde aceasta există cu adevărat

Ocupat doar cu blamarea și acuzarea opoziției democratice, statul român nu vede dezinformarea acolo unde există cu adevărat. AUR reprezintă opoziția democratică, neavând acces la pârghiile puterii. Cu toate acestea, AUR consideră că are responsabilități politice privind apărarea țării și protejarea intereselor naționale.

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