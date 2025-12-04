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Politica· 1 min citire
Makaveli, alături de Anca Alexandrescu printre bucureșteni, pentru a găsi soluții reale la probleme adevărate VIDEO
Makaveli, alături de Anca Alexandrescu printre bucureșteni, pentru a găsi soluții reale la probleme adevărate VIDEO
Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, s-a retras din cursa electorală
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