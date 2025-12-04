Politica· 1 min citire

Makaveli, alături de Anca Alexandrescu printre bucureșteni, pentru a găsi soluții reale la probleme adevărate VIDEO

Makaveli, alături de Anca Alexandrescu printre bucureșteni, pentru a găsi soluții reale la probleme adevărate VIDEO

Makaveli, alături de Anca Alexandrescu printre bucureșteni, pentru a găsi soluții reale la probleme adevărate VIDEO

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 4 dec. 2025, 14:40

Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, s-a retras din cursa electorală

Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, este susținută de Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli. După ce s-a retras în favoarea ei, acesta merge alături de prin Capitală pentru a afla cu ce probleme se confruntă bucureștenii și mai ales pentru a găsi rezolvări la problemele lor.

De altfel, Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, s-a retras din cursa electorală pentru Primăria Capitalei în favoarea candidatei independente Anca Alexandrescu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cub

Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News

Politica

Directoarea CENAFER, revocată după scandalul „laboratorului de ciocolată” din Gara de Nord

Directoarea CENAFER, revocată după scandalul „laboratorului de ciocolată” din Gara de Nord

Abuz împotriva libertății de exprimare! AUR condamnă anchetarea penală a deputatului Dan Tanasă
Abuz împotriva libertății de exprimare! AUR condamnă anchetarea penală a deputatului Dan Tanasă
Tudorel Toader aruncă în aer discuțiile pe legea salarizării: „Guvernul nu are capacitate juridică să trimită proiectul în Parlament!”
Tudorel Toader aruncă în aer discuțiile pe legea salarizării: „Guvernul nu are capacitate juridică să trimită proiectul în Parlament!”
Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Proiectul Dianei Buzoianu privind captarea apei depășește Directiva europeană și poate deschide calea răspunderii penale pentru gospodarii care își sapă o fântână”
Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Proiectul Dianei Buzoianu privind captarea apei depășește Directiva europeană și poate deschide calea răspunderii penale pentru gospodarii care își sapă o fântână”
Cristina Butură (deputat AUR): „Guvernul împinge sistemul sanitar în colaps, iar cei care salvează vieți sunt lăsați fără sprijin”
Cristina Butură (deputat AUR): „Guvernul împinge sistemul sanitar în colaps, iar cei care salvează vieți sunt lăsați fără sprijin”

Mai multe știri din Politica

Mai Multe