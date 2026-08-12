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Gheorghe Piperea, acuzații grave: „Starea de alertă energetică a fost instituită ilegal de Guvern”

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat12 aug. 2026, 07:30
Actualizat12 aug. 2026, 07:38
SursăRealitatea PLUS

Suntem într-o stare de alertă energetică instituită ilegal de Guvern, a transmis Gheorghe Piperea, în exclusivitate la Realitatea PLUS. În cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel" moderată de Anca Alexandrescu, europarlamentarul AUR a mai dezvăluit cum a fost distrus sistemul energetic și cum statul alocă sute de milioane de euro pentru închiderea minelor și a centralelor.

„Noi în momentul de față suntem într-o stare de alertă energetică declarată ilegitim, ilegal, neconstituțional de domnul Bolojan. Și, de asemenea, suntem sub impactul deciziei eroice, de-a dreptul, a domnului Grindeanu de a nu mai închide termocentrale și, deci, de a nu mai închide mine.

Cu toate acestea, noi avem în derulare un ajutor de stat care este aprobat fix pentru acest scop de Comisia Europeană, de 800 de milioane de euro. Și în momentul de față, 2026, trebuie să se închidă mina Lupeni, Lonea.

Până în 2032 trebuie să se închidă mina de la Livezeni și plus alte capacități de acest gen de unde să avem resurse interne cărbune ca să nu cumva să-l cumpărăm de pe la ucraineni, spre exemplu, pentru a redeschide termocentrale”, a declarat Piperea.

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