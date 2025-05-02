GEORGE SIMION: TREBUIE SĂ READUCEM LUCRURILE ÎN MATCA NORMALĂ. AM DE GÂND SĂ FAC CURĂȚENIE GENERALĂ

Președintele României trebuie să fie mediator și unificator, a declarat George Simion, într-un interviu exclusiv cu Anca Alexandrescu

Președintele României trebuie să fie mediator și unificator, a declarat George Simion, într-un interviu exclusiv cu Anca Alexandrescu. Candidatul AUR la prezidențiale a spus că este „nevoie de curățenie generală”. Liderul suveraniștilor susține că el este singurul candidat ce poate reseta întreg sistemul și să dea dreptul poporului de a decide pentru țară.

George Simioon: Suntem într-o situație excepțională, în care trebuie să readucem lucrurile în matca normală, la firesc, și trebuie să aducem voința poporului, așa cum scrie în Constituție, la putere. E nevoie de eliminarea tuturor celor care au participat la devalizarea statului român.

Anca Alexandrescu: Ai de gând să faci curățenia generală?

George Simion: Nu zicem "curățenie generală" pentru că este agresiv și tu pari în ochii oamenilor care nu te cunosc agresiv. În orice casă, daca nu faci curățenie, se pun molii și panze de păianjen.

României îi trebuie speranță, în rest are oameni capabili.

Anca Alexandrescu: Trezirea în conștiință s-a produs?

George Simion: De aceea există speranță în România. Nu mai vedeam o perspectiva ce facem în 2025. Am văzut că există miracole.

Președintele României trebuie să fie mediator și unificator, și cu siguranță tensiunile sociale sunt menținute artificial, ca unii să aibă de profitat de pe urma lor.

Sursa: Realitatea din AUR