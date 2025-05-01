GEORGE SIMION LE RĂSPUNDE CELOR CARE CONSIDERĂ CĂ E PREA TÂNĂR PENTRU PREȘEDINTE: ”SUNT CALM, DAR NU PREA MEDITATIV”

Candidatul AUR la prezidențiale le răspunde celor care îl acuză că nu are prea multă experiență politică și că este mult prea tânăr pentru funcția de președinte al României

„Este o temere justificată din partea celor care își pun această problemă. Tinerii sunt, în general, mai aprigi, mai iuți, nu stau prea mult să cântărească deciziile. Eu sunt exact între cele două vârste. Nici foarte lent și foarte pe gânduri nu este bine să fii, dar nici foarte revoluționar, mai ales în treburile țării.

Nu am vrut să mă mai înscriu în această cursă, chiar am făcut demersuri și acțiuni personale ca să nu fiu nevoit să mai candidez, în sensul în care am venit cu alte propuneri. Echipa și domnul Călin Georgescu, care este liderul, ca mișcare, a considerat că cea mai bună opțiune este înscrierea mea în această cursă.

Am datoria să nu înșel așteptările oamenilor. Asta pentru că, pe lângă tinerețea mea ca președinte, o întrebare pe care mi-o pune mai toată lumea este: „Vă țineți de cuvânt vizavi de domnul Georgescu?”. Și este normal. Pentru că, timp de 35 de ani, am tot avut oameni mincinoși, fără onoare, oameni care nu s-au ținut de cuvânt și promisiuni”, a declarat liderul suveraniștilor români, într-un interviu de colecție Culisele Statului Paralel.

Interviul integral poate fi urmărit AICI.

Sursa: Realitatea din AUR