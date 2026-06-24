Politica· 2 min citire

Ambasadorul SUA la București, despre criza politică: „Românii trebuie să o rezolve. Indiferent cum, relația noastră va rămâne puternică”

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 24 iun. 2026, 16:36

Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a transmis miercuri un mesaj de încredere față de instituțiile democratice ale României, în contextul crizei guvernamentale cu care se confruntă țara.

„Formarea unui guvern este o chestiune pe care românii trebuie să o rezolve între ei. Indiferent de modul în care va fi rezolvată, relația cu Statele Unite va rămâne puternică și va continua să se consolideze”, a declarat oficialul american la TVR.

Parteneriat strategic solid

Nirenberg a subliniat că relațiile bilaterale SUA-România se află la un nivel record, atât pe plan militar, cât și economic. România este descrisă drept „un lider al NATO pe flancul estic”, cu o prezență militară americană semnificativă pe teritoriul său. Totodată, peste 1.000 de companii americane sunt active în România, iar ambasadorul a vorbit despre „oportunități importante la orizont, care vor crea locuri de muncă în ambele țări”.

România, potențial de „game-changer” energetic în Europa de Est

Ambasadorul a evidențiat și potențialul energetic major al României, în concordanță cu prioritățile administrației Trump. Nirenberg a menționat proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, care urmează să livreze gaze naturale „la începutul anului viitor”, sectorul hidroenergetic, energia regenerabilă și, în special, energia nucleară.

România este descrisă drept „un lider regional și european în domeniul energiei nucleare civile”, cu proiecte concrete în derulare: retehnologizarea Reactorului 1 de la Cernavodă și construirea Reactoarelor 3 și 4. Statele Unite rămân interesate și de proiectul de la Doicești, bazat pe tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR).

„România are potențialul de a schimba regulile jocului în Europa de Est și de a contribui la reducerea dependenței de energia rusească”, a concluzionat Nirenberg.

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